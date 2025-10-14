Серхио Перес: «Уверен, «Кадиллак» сможет многих удивить и набрать очки в первых же гонках»

Перес уверен в потенциале «Кадиллака».

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес поделился мнением о перспективах команды в сезоне-2026, который станет для американского коллектива дебютным в «Формуле-1».

«Для меня в этом спорте, особенно учитывая события последней пары лет, просто получать удовольствие от гонок. Ведь «Формула-1 » дала мне все, и даже больше. Так что я хочу вернуться и получать удовольствие, ведь последние годы получились тяжелыми. Так что я хочу вернуться в «Ф-1», наслаждаться гонками и работать с командой, которая разделяет мое виденье. Я верю, что нашел все это в «Кадиллаке ». И я с нетерпением жду возвращения.

Сейчас наша главная цель, как команды – как можно лучше подготовиться к первой гонке. Если мы добьемся этого, значит у «Кадиллака» большой потенциал. Целый год в «Формуле-1» – это очень много гонок, мы будем развиваться. Наша команда должна быть надежной. Уверен, «Кадиллак» сможет многих удивить и набрать очки уже в первых гонках», – рассказал Перес.

