Карлос Сайнс о быстрейших пилотах: «Леклер и Норрис на одном круге, Ферстаппен – в гонке»

Сайнс назвал двух пилотов, которые сильнее Ферстаппена в квалификациях.

Гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс ответил на вопрос о быстрейших коллегах.

«В гонке или на одном круге? На одном круге – Шарль [Леклер ], выбор между Шарлем и Ландо [Норрисом]. В гонке – Макс [Ферстаппен ]», – заявил испанец в подкасте El Partidazo de COPE.

Карлос также порассуждал о том, кто стал бы лучшим в соревнованиях на одинаковых болидах:

«Зависит от того, что за машина. Если «Ред Булл », очевидно, ответ – Макс.

Считаю, Расселл очень здорово управляет «Мерседесом», и нам было бы очень тяжело запрыгнуть в болид «Мерседеса» и обыграть Расселла. То же могу сказать об Албоне и мне в случае «Уильямса». Все зависит от машины».

