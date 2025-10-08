  • Спортс
  • Карлос Сайнс о быстрейших пилотах: «Леклер и Норрис на одном круге, Ферстаппен – в гонке»
Карлос Сайнс о быстрейших пилотах: «Леклер и Норрис на одном круге, Ферстаппен – в гонке»

Сайнс назвал двух пилотов, которые сильнее Ферстаппена в квалификациях.

Гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс ответил на вопрос о быстрейших коллегах.

«В гонке или на одном круге? На одном круге – Шарль [Леклер], выбор между Шарлем и Ландо [Норрисом]. В гонке – Макс [Ферстаппен]», – заявил испанец в подкасте El Partidazo de COPE.

Карлос также порассуждал о том, кто стал бы лучшим в соревнованиях на одинаковых болидах:

«Зависит от того, что за машина. Если «Ред Булл», очевидно, ответ – Макс.

Считаю, Расселл очень здорово управляет «Мерседесом», и нам было бы очень тяжело запрыгнуть в болид «Мерседеса» и обыграть Расселла. То же могу сказать об Албоне и мне в случае «Уильямса». Все зависит от машины».

Что случилось на Гран-при Сингапура: Норрис на подиуме вместо Пиастри, в «Макларене» опять ссора

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
