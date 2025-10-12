Марио Андретти: «В «Макларене» отдают предпочтение Норрису, кажется – не знаю почему»
Андретти предположил фаворитизм в «Макларене».
Чемпион «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти высказался о трех лидерах чемпионата.
«Ферстаппен невероятно силен.
Пиастри мне нравится за боевой характер, но, кажется, в «Макларене» по какой-то причине – не знаю почему – отдают предпочтение Ландо Норрису», – заявил легендарный пилот.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: La Gazzetta dello Sport
