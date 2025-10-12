Марио Андретти: «В «Макларене» отдают предпочтение Норрису, кажется – не знаю почему»

Андретти предположил фаворитизм в «Макларене».

Чемпион «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти высказался о трех лидерах чемпионата.

«Ферстаппен невероятно силен.

Пиастри мне нравится за боевой характер, но, кажется, в «Макларене » по какой-то причине – не знаю почему – отдают предпочтение Ландо Норрису », – заявил легендарный пилот.

