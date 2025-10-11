  • Спортс
  • Джонни Херберт: «Мне не нравится, что в «Макларене» делают слишком большой упор на интересы команды»
Джонни Херберт: «Мне не нравится, что в «Макларене» делают слишком большой упор на интересы команды»

Херберту не нравится позиция «Макларена» в отношении своих пилотов.

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт считает, что руководству «Макларена» стоит прекратить вмешиваться в борьбу Оскара Пиастри и Ландо Норриса за чемпионский титул.

«В «Макларене» пытаются действовать максимально справедливо. Тем не менее, порой они делают слишком большой упор на интересы команды. И мне это не нравится – потому что гонщик в первую очередь должен защищать свои интересы. Чтобы выигрывать гонки и титулы, гонщик должен быть достаточно эгоистичным.

Это же может быть единственным шансом Оскара Пиастри и Ландо Норриса стать чемпионом в ближайшие годы. И команда должна поддерживать их обоих, но при этом давать им свободу бороться друг с другом», – рассказал Херберт.

13 фактов о денежном величии «Макларена»: почти банкрот стал кэш-машиной за 5 лет

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
