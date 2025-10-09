Джонни Херберт: «Ферстаппена нельзя списывать, но нужна удача. Максу вновь комфортно в болиде»

Ферстаппен способен взять титул, если поможет везение, заявил Херберт.

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт оценил шансы гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в борьбе с напарниками по «Макларену » Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом .

«Он приблизился к Оскару. [«Ред Булл »] вновь продемонстрировал темп. Макс снова показал, что все еще не выпал из борьбы. В том числе благодаря противостоянию Оскара и Ландо. Есть вероятность, что они станут терять очки, и в Сингапуре Макс обыграл двух пилотов «Макларена».

Ландо вышел из этой ситуации в наилучшем положении – он всего в 22 очках [от Пиастри]. Для Макса гонка получилась сложной, но он делает свое дело в трудных условиях.

Надо оставаться реалистами: если два соперника продолжат выступать так, как было раньше, шансов практически нет. Нужна удача – чтобы они отбирали очки друг у друга и отдавали Максу. Это стало бы лучшим шансом на титул.

В то же время его нельзя списывать. Есть ощущение, что Максу вновь комфортно в болиде. Ему нужно было найти эту гармонию с машиной», – отметил эксперт.

