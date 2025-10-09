Пьер Ваше: «Беспокоились, что на трассах с высоким уровнем прижимной силы скорость «Ред Булл» исчезнет, но это оказалось не так»

Ваше доволен прогрессом в работе болида.

Технический директор «Ред Булл » Пьер Ваше отметил, что хорошая скорость болида на Гран-при Сингапура принесла команде облегчение.

Ваше признал, что в «Ред Булл» несколько опасались того, что обновленный болид на трассах с высоким уровнем прижимной силы окажется не так быстр.

«Трудно сказать, чего именно ждать в оставшихся гонках. Но важный момент в том, что мы смогли улучшить потенциал болида и что наши гонщики теперь могут это использовать.

Мы беспокоились, что на трассах с высоким уровнем прижимной силы скорость «Ред Булл» исчезнет, но это оказалось не так. И именно это является главной хорошей новостью по итогам уик-энда в Сингапуре. А также это хороший знак в преддверии следующих гонок.

Мы всегда верили в потенциал нашей машины – в противном случае, если не продолжать развивать ее, то вы никогда не узнаете, правы вы были или нет. Заранее вы никогда не узнаете, что именно нужно было делать – только после того, как вы найдете решение, вы сможете раскрыть потенциал болида и дать эту возможность гонщикам», – рассказал Ваше.

