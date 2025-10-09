Аяо Комацу: «Целостный гоночный уик-энд придаст Бермэну уверенности в себе»

Комацу отметил уверенное выступление Бермэна в Сингапуре.

Руководитель «Хааса » Аяо Комацу рассказал о том, что остался доволен выступлением команды на Гран-при Сингапура, выделив уверенные действия Оливера Бермэна , который финишировал в гонке 9-м и набрал 2 очка.

«В пелотоне сейчас идет очень плотная борьба. В квалификации мы оказались девятыми, но всего в 0,04 секунды от Изака Аджара на восьмом месте, и всего в 0,2 секунды от быстрейшей «Феррари». И если посмотреть на то, кто мы, а кто «Феррари», у нас будут все поводы гордиться такими результатами.

В гонке соперники из «Астон Мартин» оказались быстры. У них был медленный пит-стоп, и когда Фернандо Алонсо вернулся на трассу, он оказался позади нас. Если бы мы чуть лучше пробились через трафик, то у нас был бы шанс опередить Алонсо. Хотя Фернандо был очень быстр, ему стоит отдать должное.

Наиболее позитивным моментом по итогам уик-энда стала работа команды. Особенно это касается Олли Бермэна. Мы с ним говорили о том, что ему нужно собрать все воедино и провести целостный уик-энд. Именно это он и команда и сделали. Мы выжали максимум из наших возможностей. Такой уик-энд придаст Бермэну уверенности в себе», – рассказал Комацу.

