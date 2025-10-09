  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Аяо Комацу: «Целостный гоночный уик-энд придаст Бермэну уверенности в себе»
0

Аяо Комацу: «Целостный гоночный уик-энд придаст Бермэну уверенности в себе»

Комацу отметил уверенное выступление Бермэна в Сингапуре.

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу рассказал о том, что остался доволен выступлением команды на Гран-при Сингапура, выделив уверенные действия Оливера Бермэна, который финишировал в гонке 9-м и набрал 2 очка.

«В пелотоне сейчас идет очень плотная борьба. В квалификации мы оказались девятыми, но всего в 0,04 секунды от Изака Аджара на восьмом месте, и всего в 0,2 секунды от быстрейшей «Феррари». И если посмотреть на то, кто мы, а кто «Феррари», у нас будут все поводы гордиться такими результатами.

В гонке соперники из «Астон Мартин» оказались быстры. У них был медленный пит-стоп, и когда Фернандо Алонсо вернулся на трассу, он оказался позади нас. Если бы мы чуть лучше пробились через трафик, то у нас был бы шанс опередить Алонсо. Хотя Фернандо был очень быстр, ему стоит отдать должное.

Наиболее позитивным моментом по итогам уик-энда стала работа команды. Особенно это касается Олли Бермэна. Мы с ним говорили о том, что ему нужно собрать все воедино и провести целостный уик-энд. Именно это он и команда и сделали. Мы выжали максимум из наших возможностей. Такой уик-энд придаст Бермэну уверенности в себе», – рассказал Комацу.

Что случилось на Гран-при Сингапура: Норрис на подиуме вместо Пиастри, в «Макларене» опять ссора

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1i.com
logoОливер Бермэн
Гран-при Сингапура
Аяо Комацу
logoФормула-1
logoХаас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Эндрю Шовлин о победе в Сингапуре: «Мерседесу» нужно избегать завышенных ожиданий, впереди очень разные трассы»
29 минут назад
Гюнтер Штайнер: «У «Мерседеса» просто нет других вариантов – это и есть рычаг давления Расселла»
431 минуту назад
Гидо ван дер Гарде: «Цунода может лишь посмотреть в зеркало и сказать, что он недостаточно хорош»
сегодня, 12:28
Гюнтер Штайнер об инциденте Норриса и Пиастри: «Все это возникло из-за решений, которые в «Макларена» приняли ранее»
сегодня, 12:22
Пьер Ваше: «Беспокоились, что на трассах с высоким уровнем прижимной силы скорость «Ред Булл» исчезнет, но это оказалось не так»
1сегодня, 12:03
«Альпин» определится с составом пилотов на следующий сезон в ноябре (GP Blog)
сегодня, 11:48
Льюис Хэмилтон об охлаждающих жилетах: «Не нужно обязывать гонщиков что-то делать»
3сегодня, 11:38
Макс Ферстаппен: «Производство собственного двигателя – это риск для «Ред Булл». Хотя риском было и прийти в «Ф-1» и создать команду»
сегодня, 11:20
Джон Элканн: «Тифози ждут от «Феррари» побед в «Ф-1», как в WEC»
3сегодня, 10:54
Журналист Барретто об авариях Лоусона: «В «Ред Булл» говорят, что это неприемлемо»
1сегодня, 10:17
Ко всем новостям
Последние новости
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13