9

«Феррари» заинтересована в экс-руководителе «Ред Булл» Хорнере (F1-Insider)

Хорнер может оказаться в «Феррари» в ближайшее время.

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, возглавлявший австрийскую команду на протяжении 20 лет, может продолжить карьеру в «Феррари».

По информации журналиста F1-Insider Ральфа Баха, президент «Феррари» Джон Элканн всерьез рассматривает замену руководителя Скудерии Фредерика Вассера на Хорнера.

Урегулирование в досудебном порядке скандала с экс-сотрудницей «Ред Булл», обвинявшей Кристиана в неподобающем поведении, не является совпадением, утверждает Бах:

«Очевидно, зачем Хорнер так поступает. Он хочет избежать судебных исков, потому что в данный момент ищет работу и, вероятно, даже получает ее. Если он действительно видит шанс в «Феррари», происходящее логично».

Журналист также высказался о влиянии потенциального прихода Хорнера в «Феррари» на будущее пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Появление в итальянской команде Кристиана, по всей видимости, лишит Скудерию шанса заполучить четырехкратного чемпиона «Формулы-1». По информации издания, уход Хорнера из «Ред Булл» был условием, благодаря которому в Милтон-Кейнсе остался Ферстаппен.

«Элканна считают очень эмоциональным человеком, который мыслит сегодняшним днем. [«Феррари»] продлила контракт Вассера, и все равно кресло под ним, оказывается, снова шатается. И в этот момент в игру вступает Хорнер. В команде, вероятно, не осознают, что закрывают дверь для Ферстаппена», – пояснил инсайдер.

Хуан-Пабло Монтойя: «Феррари» нужен руководитель вроде Кристиана Хорнера»

Иск бывшей сотрудницы «Ред Булл» к Хорнеру урегулировали в досудебном порядке – компенсация составила несколько миллионов долларов

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1-Insider
logoМакс Ферстаппен
возможные переходы
logoРед Булл
logoФредерик Вассер
logoКристиан Хорнер
logoФеррари
logoФормула-1
Джон Элканн
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Тед Кравиц: «Алонсо всегда начеку – вот почему он один из лучших, кто когда-либо был в «Ф-1»
123 минуты назад
Макс Ферстаппен: «Мекьес – один из тех людей, с кем мы хорошо ладим»
1сегодня, 13:54
Босс Petronas извинился за разбрызгивание шампанского на подиуме «Ф-1»: «Как мусульманин я не употреблял алкоголь, но следовало учесть чувства других»
21сегодня, 13:39
Аяо Комацу: «Целостный гоночный уик-энд придаст Бермэну уверенности в себе»
сегодня, 13:26
Эндрю Шовлин о победе в Сингапуре: «Мерседесу» нужно избегать завышенных ожиданий, впереди очень разные трассы»
1сегодня, 13:06
Гюнтер Штайнер: «У «Мерседеса» просто нет других вариантов – это и есть рычаг давления Расселла»
6сегодня, 13:04
Гидо ван дер Гарде: «Цунода может лишь посмотреть в зеркало и сказать, что он недостаточно хорош»
сегодня, 12:28
Гюнтер Штайнер об инциденте Норриса и Пиастри: «Все это возникло из-за решений, которые в «Макларена» приняли ранее»
сегодня, 12:22
Пьер Ваше: «Беспокоились, что на трассах с высоким уровнем прижимной силы скорость «Ред Булл» исчезнет, но это оказалось не так»
1сегодня, 12:03
«Альпин» определится с составом пилотов на следующий сезон в ноябре (GP Blog)
сегодня, 11:48
Ко всем новостям
Последние новости
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13