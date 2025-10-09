«Феррари» заинтересована в экс-руководителе «Ред Булл» Хорнере (F1-Insider)

Хорнер может оказаться в «Феррари» в ближайшее время.

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер , возглавлявший австрийскую команду на протяжении 20 лет, может продолжить карьеру в «Феррари».

По информации журналиста F1-Insider Ральфа Баха, президент «Феррари» Джон Элканн всерьез рассматривает замену руководителя Скудерии Фредерика Вассера на Хорнера.

Урегулирование в досудебном порядке скандала с экс-сотрудницей «Ред Булл», обвинявшей Кристиана в неподобающем поведении, не является совпадением, утверждает Бах:

«Очевидно, зачем Хорнер так поступает. Он хочет избежать судебных исков, потому что в данный момент ищет работу и, вероятно, даже получает ее. Если он действительно видит шанс в «Феррари», происходящее логично».

Журналист также высказался о влиянии потенциального прихода Хорнера в «Феррари» на будущее пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена . Появление в итальянской команде Кристиана, по всей видимости, лишит Скудерию шанса заполучить четырехкратного чемпиона «Формулы-1». По информации издания, уход Хорнера из «Ред Булл» был условием, благодаря которому в Милтон-Кейнсе остался Ферстаппен.

«Элканна считают очень эмоциональным человеком, который мыслит сегодняшним днем. [«Феррари»] продлила контракт Вассера, и все равно кресло под ним, оказывается, снова шатается. И в этот момент в игру вступает Хорнер. В команде, вероятно, не осознают, что закрывают дверь для Ферстаппена», – пояснил инсайдер.

