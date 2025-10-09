1

Макс Ферстаппен: «Мекьес – один из тех людей, с кем мы хорошо ладим»

Ферстаппен доволен работой с Мекьесом.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о том, что ему нравится работать с Лораном Мекьесом, который занял пост руководителя команды после увольнения Кристиана Хорнера.

«На данный момент я могу сказать, что мы сработались хорошо. При этом нельзя сказать, что приходя в команду [Мекьесу] нужно было заново изобретать болид. При этом Лоран, как мне кажется, всегда честно и открыто говорит о своих действиях, и мне это нравится. Я бы сказал, что он один из тех людей, с кем мы хорошо ладим.

Хотя в то же время раньше, когда у руля был Кристиан Хорнер, мы все вместе добились просто поразительных вещей. И, если честно, я навсегда запомню те ощущения и эмоции, что мы пережили, особенно в победном сезоне-2021. Такие вещи не забываются.

И да, сейчас у команды другая стратегия развития. И я могу сказать, что мне нравится работать с Лораном, и я жду продолжения сотрудничества в следующих сезонах», – рассказал Ферстаппен.

Что случилось на Гран-при Сингапура: Норрис на подиуме вместо Пиастри, в «Макларене» опять ссора

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: PlanetF1
