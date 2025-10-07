Мартин Брандл: «Ферстаппен живет в головах других пилотов. То же самое было с Сенной и Шумахером»

Брандл сравнил Ферстаппена с Сенной и Шумахером.

Комментатор Sky и бывший пилот «Ф-1» Мартин Брандл объяснил, чем Макс Ферстаппен похож на Айртона Сенну и Михаэля Шумахера .

«У Макса очень агрессивный пилотажный стиль, он находит сцепление там, где другие о нем даже подумать не могут – в первых поворотах первого круга.

Думаю, он живет в головах других пилотов, ведь они не знают, каким будет его следующее действие. И он действует так намеренно.

Именно это делал Айртон Сенна – и людям нравится такое. Михаэль Шумахер тоже был таким пилотом. Будь то «Формула-3» или «Формула-1 », Айртон заставлял нервничать и вынуждал других решать, насколько сильно они готовы рисковать», – сказал Брандл.

