Ральф Шумахер: «У Ферстаппена сохраняются шансы на победу в чемпионате, сход конкурента всегда возможен»

Ферстаппен сохраняет шансы на титул – считает Шумахер.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер уверен, что Макс Ферстаппен способен выиграть чемпионат этого года, несмотря на текущее отставание от Оскара Пиастри и Ландо Норриса в общем зачете.

«У Макса Ферстаппена по-прежнему сохраняются шансы на победу в чемпионате. Сход соперника всегда возможен, и если это случится – ситуация сильно изменится. Сейчас «Макларен» растерял свою доминацию, хотя она вполне может вернуться уже в следующей гонке в Остине. Так что посмотрим на тенденции развития ситуации в ближайших гонках – в США и Мексике . Если Макс продолжит опережать пилотов «Макларена», его шансы сохранятся. Если нет – то его борьба быстро закончится.

Что касается такой формы «Ред Булл », то зачастую одна вещь ведет к другой. Например, в футболе у вас может быть лучший тренер, но если он не сможет достучаться до игроков – у вас будут проблемы. Может быть, именно это и изменилось в последние месяцы. Лоран Мекьес – прекрасный технический специалист, он хорошо чувствует и понимает, когда и в чем его сотрудники хотят внести свой вклад. И он тот тип человека, который умеет выстраивать коллектив вокруг себя», – рассказал Шумахер.

