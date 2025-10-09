Гидо ван дер Гарде: «Цунода может лишь посмотреть в зеркало и сказать, что он недостаточно хорош»

Ван дер Гарде заявил, что Цуноде нужно признать свою слабость.

Бывший пилот «Формулы-1» Гидо ван дер Гарде оценил выступление Юки Цуноды на Гран-при Сингапура и отреагировал на то, что гонщик «Ред Булл» назвал первый круг заезда «худшим в своей жизни».

«Уф, это было болезненное интервью. Он совершенно потерян. Во-первых, напарник обогнал его на круг. Во-вторых, он может говорить, что у него очень хороший темп, он быстрый, но на самом деле он был очень медленным. В-третьих, первый круг оказался катастрофой.

[Потерянность] видна в интервью. Он не знает, что сказать, куда смотреть. Винить некого. Он может лишь посмотреть в зеркало и сказать, что он недостаточно хорош», – отметил эксперт в эфире Viaplay.

