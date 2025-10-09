Тед Кравиц: «Алонсо всегда начеку – вот почему он один из лучших, кто когда-либо был в «Ф-1»
Репортер Sky Sports Тед Кравиц поделился мнением о прорыве Фернандо Алонсо на Гран-при Сингапура и эмоциях пилота «Астон Мартин» в адрес Льюиса Хэмилтона – соперник из «Феррари» срезал повороты из-за перегревшихся тормозов.
«Два момента. Во-первых, очки нужны всем. Нельзя сказать, что «Астон Мартин» нуждался в них больше, чем «Феррари». «Феррари» нужно набирать баллы в борьбе за второе место в Кубке конструкторов – борьбе, которую команда пока проигрывает «Мерседесу».
Считаю, Льюис спокойно отнесся к тому, что Фернандо вернули место, учитывая то, что Льюиса ограничивали перегревшиеся тормоза.
Другой важный, на мой взгляд, аспект – то, что во время своей ругани Алонсо вспомнил, что Льюису сошла с рук быстрая езда под красным флагом.
Он всегда начеку, никогда не оставляет дело незавершенным, стремится двигаться вперед. Вот почему он Фернандо Алонсо, вот почему он один из лучших, кто когда-либо был в нашем спорте. Обожаю такое», – заявил эксперт.
«Приз герою!», «Без тормозов норм гоняться?» Алонсо спас «Ф-1» от скуки в Сингапуре
Хэмилтон ответил на жалобы Алонсо в Сингапуре отрывками из британского ситкома