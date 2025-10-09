Тед Кравиц: «Алонсо всегда начеку – вот почему он один из лучших, кто когда-либо был в «Ф-1»

Кравиц назвал Алонсо одним из величайших после этапа в Сингапуре.

Репортер Sky Sports Тед Кравиц поделился мнением о прорыве Фернандо Алонсо на Гран-при Сингапура и эмоциях пилота «Астон Мартин» в адрес Льюиса Хэмилтона – соперник из «Феррари » срезал повороты из-за перегревшихся тормозов.

«Два момента. Во-первых, очки нужны всем. Нельзя сказать, что «Астон Мартин » нуждался в них больше, чем «Феррари». «Феррари» нужно набирать баллы в борьбе за второе место в Кубке конструкторов – борьбе, которую команда пока проигрывает «Мерседесу».

Считаю, Льюис спокойно отнесся к тому, что Фернандо вернули место, учитывая то, что Льюиса ограничивали перегревшиеся тормоза.

Другой важный, на мой взгляд, аспект – то, что во время своей ругани Алонсо вспомнил, что Льюису сошла с рук быстрая езда под красным флагом.

Он всегда начеку, никогда не оставляет дело незавершенным, стремится двигаться вперед. Вот почему он Фернандо Алонсо , вот почему он один из лучших, кто когда-либо был в нашем спорте. Обожаю такое», – заявил эксперт.

«Приз герою!», «Без тормозов норм гоняться?» Алонсо спас «Ф-1» от скуки в Сингапуре

Хэмилтон ответил на жалобы Алонсо в Сингапуре отрывками из британского ситкома