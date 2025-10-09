Гюнтер Штайнер об инциденте Норриса и Пиастри: «Все это возникло из-за решений, которые в «Макларена» приняли ранее»

В «Макларене» сами создали проблему – считает Штайнер.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер поделился мнением о новой конфликтной ситуации, которая возникла в «Макларене» после инцидента на старте Гран-при Сингапура.

Оскар Пиастри остался недоволен тем, что Ландо Норрис обогнал его, допустив контакт между болидами.

«Нет, я не думаю, что там было что-то не так. Это ведь был старт гонки, так что это просто борьба. Вопрос Оскара [о возможном возврате позиции] возник из-за тех решений, что в «Макларене» приняли ранее. И разобраться во всем этом – что было сказано и сделано, – не так просто. И сделать это до конца не получится.

К счастью для «Макларена », я думаю, что в итоге чемпионат все-таки выиграет кто-то из их пилотов. Ну а Кубок конструкторов они уже выиграли, с чем я их и поздравляю», – рассказал Штайнер.

