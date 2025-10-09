  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гюнтер Штайнер об инциденте Норриса и Пиастри: «Все это возникло из-за решений, которые в «Макларена» приняли ранее»
0

Гюнтер Штайнер об инциденте Норриса и Пиастри: «Все это возникло из-за решений, которые в «Макларена» приняли ранее»

В «Макларене» сами создали проблему – считает Штайнер.

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о новой конфликтной ситуации, которая возникла в «Макларене» после инцидента на старте Гран-при Сингапура.

Оскар Пиастри остался недоволен тем, что Ландо Норрис обогнал его, допустив контакт между болидами.

«Нет, я не думаю, что там было что-то не так. Это ведь был старт гонки, так что это просто борьба. Вопрос Оскара [о возможном возврате позиции] возник из-за тех решений, что в «Макларене» приняли ранее. И разобраться во всем этом – что было сказано и сделано, – не так просто. И сделать это до конца не получится.

К счастью для «Макларена», я думаю, что в итоге чемпионат все-таки выиграет кто-то из их пилотов. Ну а Кубок конструкторов они уже выиграли, с чем я их и поздравляю», – рассказал Штайнер.

Что случилось на Гран-при Сингапура: Норрис на подиуме вместо Пиастри, в «Макларене» опять ссора

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoГюнтер Штайнер
logoХаас
logoОскар Пиастри
logoЛандо Норрис
logoМакларен
logoФормула-1
Гран-при Сингапура
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Аяо Комацу: «Целостный гоночный уик-энд придаст Бермэну уверенности в себе»
8 минут назад
Эндрю Шовлин о победе в Сингапуре: «Мерседесу» нужно избегать завышенных ожиданий, впереди очень разные трассы»
28 минут назад
Гюнтер Штайнер: «У «Мерседеса» просто нет других вариантов – это и есть рычаг давления Расселла»
430 минут назад
Гидо ван дер Гарде: «Цунода может лишь посмотреть в зеркало и сказать, что он недостаточно хорош»
сегодня, 12:28
Пьер Ваше: «Беспокоились, что на трассах с высоким уровнем прижимной силы скорость «Ред Булл» исчезнет, но это оказалось не так»
1сегодня, 12:03
«Альпин» определится с составом пилотов на следующий сезон в ноябре (GP Blog)
сегодня, 11:48
Льюис Хэмилтон об охлаждающих жилетах: «Не нужно обязывать гонщиков что-то делать»
3сегодня, 11:38
Макс Ферстаппен: «Производство собственного двигателя – это риск для «Ред Булл». Хотя риском было и прийти в «Ф-1» и создать команду»
сегодня, 11:20
Джон Элканн: «Тифози ждут от «Феррари» побед в «Ф-1», как в WEC»
3сегодня, 10:54
Журналист Барретто об авариях Лоусона: «В «Ред Булл» говорят, что это неприемлемо»
1сегодня, 10:17
Ко всем новостям
Последние новости
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13