Эндрю Шовлин о победе в Сингапуре: «Мерседесу» нужно избегать завышенных ожиданий, впереди очень разные трассы»

«Мерседес» призвал фанатов не питать иллюзий после успеха Расселла.

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин прокомментировал победу Джорджа Расселла на Гран-при Сингапура и поделился мнением о предстоящих этапах.

«Мы проделали большую работу по сохранению задних покрышек, особенно на трассах, которые сильно нагружают шины. Приятно видеть плоды этой работы по развитию болида, которая велась на базе. И, надеюсь, мы увидим позитивный тренд в солнечную погоду или когда очень жарко.

Нужно избегать завышенных ожиданий. Трассы, где мы были сильны и особенно где побеждали в этом году – Монреаль, Сингапур – это треки относительно низкоскоростные. Нет сомнений, что болид здорово работает в медленных поворотах.

На этих автодромах не так много высокоскоростных поворотов, и, пожалуй, с этим у нас небольшие проблемы. Если посмотреть на Остин, там очень и очень быстрый первый сектор – надо поработать, чтобы мы хорошо себя проявляли.

Впереди очень разные трассы, и предстоит сделать многое, чтобы адаптировать болид, но мы определенно не сдались», – заявил специалист.

