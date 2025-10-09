Гюнтер Штайнер: «У «Мерседеса» просто нет других вариантов – это и есть рычаг давления Расселла»

Штайнер высказался о причинах задержки с контрактом Расселла.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер поделился мнением о том, как проходят переговоры Джорджа Расселла с «Мерседесом » по вопросу подписания нового контракта.

Штайнер считает, что в итоге Расселл продавит свои условия и в «Мерседесе» пойдут ему навстречу, поскольку у немецкой команды просто нет альтернативных вариантов.

«Расселл получит контракт. Ну, то есть, если он не получит контракт в «Мерседесе», то получит где-то еще. Сейчас понятно, что Джордж знает себе цену и не соглашается на условия, которые ему предлагают в «Мерседесе». Он действует в своих интересах.

Не сказал бы, что у Расселла есть существенный рычаг давления, но у него есть все причины для того, чтобы стремиться получить контракт на своих условиях, и не прогибаться под условия «Мерседеса». И я полагаю, он хочет, чтобы ему очень хорошо платили – как платят ведущим гонщикам.

При этом позиция «Мерседеса» даже тяжелее. Кого они собираются посадить за руль своего болида, если Расселл не согласится на однолетний контракт? И это как раз и является тем самым рычагом давления Расселла.

У «Мерседеса» просто нет вариантов – сейчас нет доступных гонщиков, с которыми они могли бы бороться за победу в чемпионате. И «Мерседес» не середняк, куда берут лучшего из доступных пилотов за те деньги, что у вас есть. «Мерседес» участвует в «Формуле-1» ради борьбы за победу в чемпионате. Они тут не ради участия, а ради победы. И кого они посадят за руль своего болида, если не Джорджа?» – рассказал Штайнер.

Расселл – лидер «Мерседеса» в «Ф-1» без альтернатив, но тянет с контрактом. Почему?