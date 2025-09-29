Мик Шумахер о тестах в «Индикаре»: «Хочу попробовать себя в гонках разных классов»

Шумахер рад возможности выступить на тестах «Индикара».

Бывший пилот «Формулы-1» Мик Шумахер готовится к выступлению на тестах в «Индикаре» в составе команды «Рэйхол-Леттерман ».

Шумахер, сейчас выступающий в WEC за «Альпин», рассказал о том, что хотел бы вернуться в гонки на одноместных болидах с открытыми колесами, и что вариант с «Индикаром», если он возникнет, он считает весьма привлекательным.

«Да, я всегда питал страсть именно к гонкам на болидах с открытыми колесами. Гонки спорткаров – это здорово, но я «горю» гонками с открытыми колесами и именно туда я хочу вернуться.

В «Индикаре» выступает много талантливых гонщиков, там интересные гонки, в которых много борьбы. А еще там выступает довольно много пилотов, с которыми я гонялся в юниорских сериях, было бы здорово с ним увидеться. Я хочу попробовать себя в гонках разных классов.

Думаю, ощущения от управления болидом «Индикара » будут сильно отличаться [от гиперкара в WEC], но и на «Формулу-1» это будет не сильно похоже», – рассказал Шумахер.

«Ф-1» поглощает главные мотогонки мира? Ферстаппен и Хэмилтон ищут команду, Штайнер уже в деле