Мик Шумахер о тестах в «Индикаре»: «Хочу попробовать себя в гонках разных классов»
Бывший пилот «Формулы-1» Мик Шумахер готовится к выступлению на тестах в «Индикаре» в составе команды «Рэйхол-Леттерман».
Шумахер, сейчас выступающий в WEC за «Альпин», рассказал о том, что хотел бы вернуться в гонки на одноместных болидах с открытыми колесами, и что вариант с «Индикаром», если он возникнет, он считает весьма привлекательным.
«Да, я всегда питал страсть именно к гонкам на болидах с открытыми колесами. Гонки спорткаров – это здорово, но я «горю» гонками с открытыми колесами и именно туда я хочу вернуться.
В «Индикаре» выступает много талантливых гонщиков, там интересные гонки, в которых много борьбы. А еще там выступает довольно много пилотов, с которыми я гонялся в юниорских сериях, было бы здорово с ним увидеться. Я хочу попробовать себя в гонках разных классов.
Думаю, ощущения от управления болидом «Индикара» будут сильно отличаться [от гиперкара в WEC], но и на «Формулу-1» это будет не сильно похоже», – рассказал Шумахер.
