MotoGP. Гран-при Японии. Баньяя выиграл гонку, Марк Маркес стал 2-м и завоевал титул, Мир – 3-й, Алекс Маркес – 6-й
Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя выиграл Гран-при Японии с поул-позиции.
Итальянец уверенно лидировал и довел гонку до победы, несмотря на проблемы с мотором во второй части дистанции.
Его напарник Марк Маркес финишировал вторым и досрочно завоевал седьмой титул в MotoGP, Алекс Маркес из «Грезини» стал лишь шестым и выбыл из борьбы.
Хоан Мир занял третье место и принес «Хонде» подиум.
Гран-при Японии
Мотеги
28 сентября 2025 года
Гонка
1. Франческо Баньяя («Дукати») – 24 круга
2. Марк Маркес («Дукати») +4,196
3. Хоан Мир («Хонда») +6,858
4. Марко Беццекки («Априлия») +10,128
5. Франко Морбиделли («ВР46») +10,421
6. Алекс Маркес («Грезини») +14,544
7. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +17,588
8. Фабио Куартараро («Ямаха») +21,160
9. Жоан Зарко («ЛЧР») +21,733
10. Фермин Альдегер («Грезини») +23,107
11. Энеа Бастианини («Тек 3») +23,616
12. Брэд Биндер («КТМ») +23,882
13. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +29,359
14. Мигел Оливейра («Прамак») +30,788
15. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +30,990
16. Маверик Виньялес («Тек 3») +31,712
17. Педро Акоста («КТМ») +34,157
18. Алекс Ринс («Ямаха») +34,792
Сошли:
Джек Миллер («Прамак»)
Такааки Накагами (тест-команда «Хонды»)
Лука Марини («Хонда»)
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Марк Маркес – 541 очко
2. Алекс Маркес – 340
3. Франческо Баньяя – 274
4. Марко Беццекки – 242
5. Франко Морбиделли – 196
