  • MotoGP. Гран-при Японии. Баньяя выиграл гонку, Марк Маркес стал 2-м и завоевал титул, Мир – 3-й, Алекс Маркес – 6-й
MotoGP. Гран-при Японии. Баньяя выиграл гонку, Марк Маркес стал 2-м и завоевал титул, Мир – 3-й, Алекс Маркес – 6-й

Баньяя удержал победу в Японии, Маркес забрал титул.

Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя выиграл Гран-при Японии с поул-позиции.

Итальянец уверенно лидировал и довел гонку до победы, несмотря на проблемы с мотором во второй части дистанции.

Его напарник Марк Маркес финишировал вторым и досрочно завоевал седьмой титул в MotoGP, Алекс Маркес из «Грезини» стал лишь шестым и выбыл из борьбы.

Хоан Мир занял третье место и принес «Хонде» подиум.

MotoGP

Гран-при Японии

Мотеги

28 сентября 2025 года

Гонка

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 24 круга

2. Марк Маркес («Дукати») +4,196

3. Хоан Мир («Хонда») +6,858

4. Марко Беццекки («Априлия») +10,128

5. Франко Морбиделли («ВР46») +10,421

6. Алекс Маркес («Грезини») +14,544

7. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +17,588

8. Фабио Куартараро («Ямаха») +21,160

9. Жоан Зарко («ЛЧР») +21,733

10. Фермин Альдегер («Грезини») +23,107

11. Энеа Бастианини («Тек 3») +23,616

12. Брэд Биндер («КТМ») +23,882

13. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +29,359

14. Мигел Оливейра («Прамак») +30,788

15. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +30,990

16. Маверик Виньялес («Тек 3») +31,712

17. Педро Акоста («КТМ») +34,157

18. Алекс Ринс («Ямаха») +34,792

Сошли:

Джек Миллер («Прамак»)

Такааки Накагами (тест-команда «Хонды»)

Лука Марини («Хонда»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Марк Маркес – 541 очко

2. Алекс Маркес – 340

3. Франческо Баньяя – 274

4. Марко Беццекки – 242

5. Франко Морбиделли – 196

Марк Маркес стал семикратным чемпионом MotoGP и сравнялся с Валентино Росси

MotoGP. Гран-при Японии. Баньяя выиграл спринт, Марк Маркес – 2-й, Акоста – 3-й, Мартин получил травму

MotoGP. Гран-при Японии. Квалификация. Баньяя взял поул, Мир – 2-й, Марк Маркес – 3-й

