MotoGP. Гран-при Японии. Квалификация. Баньяя взял поул, Мир – 2-й, Марк Маркес – 3-й
Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя взял поул в квалификации к Гран-при Японии на трассе «Мотеги». Вторым стал Хоан Мир из «Хонды» с отставанием в 0,092 секунды. Лидер сезона Марк Маркес («Дукати») квалифицировался третьим.
MotoGP
Гран-при Японии
Мотеги
27 сентября 2025 года
Квалификация
2-й сегмент
1. Франческо Баньяя («Дукати») – 1.42,911
2. Хоан Мир («Хонда») +0,092
3. Марк Маркес («Дукати») +0,132
4. Педро Акоста («КТМ») +0,158
5. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,244
6. Франко Морбиделли («ВР46») +0,259
7. Лука Марини («Хонда») +0,348
8. Алекс Маркес («Грезини») +0,360
9. Марко Беццекки («Априлия») +0,412
10. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +0,442
11. Жоан Зарко («ЛЧР») +0,631
12. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,660
