  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • MotoGP. Гран-при Японии. Квалификация. Баньяя взял поул, Мир – 2-й, Марк Маркес – 3-й
1

MotoGP. Гран-при Японии. Квалификация. Баньяя взял поул, Мир – 2-й, Марк Маркес – 3-й

Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя взял поул в квалификации к Гран-при Японии на трассе «Мотеги». Вторым стал Хоан Мир из «Хонды» с отставанием в 0,092 секунды. Лидер сезона Марк МаркесДукати») квалифицировался третьим.

MotoGP

Гран-при Японии

Мотеги

27 сентября 2025 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 1.42,911

2. Хоан Мир («Хонда») +0,092

3. Марк Маркес («Дукати») +0,132

4. Педро Акоста («КТМ») +0,158

5. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,244

6. Франко Морбиделли («ВР46») +0,259

7. Лука Марини («Хонда») +0,348

8. Алекс Маркес («Грезини») +0,360

9. Марко Беццекки («Априлия») +0,412

10. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +0,442

11. Жоан Зарко («ЛЧР») +0,631

12. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,660

Мотогонщик Маркес: «Кто помнит, сколько «Золотых мячей» у Месси – 7, 8, 9? Но мы точно знаем, что он значил для футбола, «Барселоны» и Аргентины, и это важнее цифр»

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт MotoGP
Лука Марини
Трэкхаус Рейсинг
Франко Морбиделли
ЛЧР
Рауль Фернандес
logoФранческо Баньяя
logoФабио Куартараро
результаты
logoчемпионат мира MotoGP
Грезини
Хонда MotoGP
Априлия
Дукати
КТМ
Алекс Маркес
Ямаха
Гран-при Японии MotoGP
Фабио ди Джанантонио
ВР46
Марко Беццекки
logoХоан Мир
logoМарк Маркес
Педро Акоста
Жоан Зарко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Хуан-Пабло Монтойя: «Феррари» нужен руководитель вроде Кристиана Хорнера»
14 минут назад
Ферстаппен квалифицировался 3-м к гонке GT3 на «Нордшляйфе»
748 минут назад
MotoGP. Гран-при Японии. Баньяя выиграл спринт, Марк Маркес – 2-й, Акоста – 3-й, Мартин получил травму
2сегодня, 07:59
Нико Росберг: «После ошибки в 2015-м заперся в номере на 2 дня и решил: никаких полумер. Год спустя я стал чемпионом»
11вчера, 20:02
Фернандо Алонсо о 20-летии 1-го титула: «Помню все, о чем думал на последних кругах. Невероятный момент и эмоции»
8вчера, 19:42
Лука ди Монтедземоло: «Рад за Бинотто. Маттиа вкладывается в будущее с Бортолето»
1вчера, 19:12
Элканн подарил папе Льву XIV руль с «Феррари» Леклера
12вчера, 18:49Фото
Ромен Грожан: «Меня заставили прослезиться, устроили овацию на тестах. Ожидал такое на Гран-при Абу-Даби-2020, но сегодня даже лучше»
2вчера, 18:16
Стролл и Норрис – самые оскорбляемые пилоты в соцсети X, Аджара, Ферстаппена и Пиастри хвалят чаще всего
16вчера, 17:41
Лука ди Монтедземоло: «Сайнс и Леклер были хорошей парой пилотов, но Ферстаппен – лучший в «Ф-1» с отрывом»
9вчера, 16:55
Ко всем новостям
Последние новости
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
1 минуту назад
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19