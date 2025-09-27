MotoGP. Гран-при Японии. Квалификация. Баньяя взял поул, Мир – 2-й, Марк Маркес – 3-й

Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя взял поул в квалификации к Гран-при Японии на трассе «Мотеги». Вторым стал Хоан Мир из «Хонды » с отставанием в 0,092 секунды. Лидер сезона Марк Маркес («Дукати ») квалифицировался третьим.

MotoGP

Гран-при Японии

Мотеги

27 сентября 2025 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 1.42,911

2. Хоан Мир («Хонда») +0,092

3. Марк Маркес («Дукати») +0,132

4. Педро Акоста («КТМ») +0,158

5. Фабио Куартараро («Ямаха ») +0,244

6. Франко Морбиделли («ВР46») +0,259

7. Лука Марини («Хонда») +0,348

8. Алекс Маркес («Грезини») +0,360

9. Марко Беццекки («Априлия») +0,412

10. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +0,442

11. Жоан Зарко («ЛЧР») +0,631

12. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,660

Мотогонщик Маркес: «Кто помнит, сколько «Золотых мячей» у Месси – 7, 8, 9? Но мы точно знаем, что он значил для футбола, «Барселоны» и Аргентины, и это важнее цифр»