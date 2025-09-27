MotoGP. Гран-при Японии. Баньяя выиграл спринт, Марк Маркес – 2-й, Акоста – 3-й, Мартин получил травму
Пилот «Дукати» Франческо Баньяя одержал победу в спринте Гран-при Японии на трассе «Мотеги». Следом финишировал его напарник и лидер чемпионата Марк Маркес. Третью строчку занял Педро Акоста из «КТМ».
На первом круге сошел Хорхе Мартин («Априлия») и в результате инцидента получил перелом правой ключицы.
MotoGP
Гран-при Японии
Мотеги
27 сентября 2025 года
Спринт
1. Франческо Баньяя («Дукати») – 20.59,113
2. Марк Маркес («Дукати») +1,842
3. Педро Акоста («КТМ») +3,674
4. Хоан Мир («Хонда») +4,300
5. Франко Морбиделли («ВР46») +5,130
6. Фабио Куартараро («Ямаха») +8,913
7. Лука Марини («Хонда») +9,102
8. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +10,334
9. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +10,480
10. Алекс Маркес («Грезини») +11,487
11. Фермин Альдегер («Грезини») +13,492
12. Брэд Биндер («КТМ») +13,823
13. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +15,425
14. Такааки Накагами («Хонда») +16,352
15. Мигел Оливейра («Прамак») +18,211
16. Маверик Виньялес («Тек 3») +20,706
17. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +21,883
18. Алекс Ринс («Ямаха») +43,428
Сошли:
Джек Миллер («Прамак»)
Жоан Зарко («ЛЧР»)
Энеа Бастианини («Тек 3»)
Марко Беццекки («Априлия»)
Хорхе Мартин («Априлия»)
Положение в личном зачете
Топ-5
1. Марк Маркес – 521 очко
2. Алекс Маркес – 330
3. Франческо Баньяя – 249
4. Марко Беццекки – 229
5. Педро Акоста – 195
