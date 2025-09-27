  • Спортс
  • MotoGP. Гран-при Японии. Баньяя выиграл спринт, Марк Маркес – 2-й, Акоста – 3-й, Мартин получил травму
2

MotoGP. Гран-при Японии. Баньяя выиграл спринт, Марк Маркес – 2-й, Акоста – 3-й, Мартин получил травму

Баньяя выиграл спринт MotoGP в Японии.

Пилот «Дукати» Франческо Баньяя одержал победу в спринте Гран-при Японии на трассе «Мотеги». Следом финишировал его напарник и лидер чемпионата Марк Маркес. Третью строчку занял Педро Акоста из «КТМ».

На первом круге сошел Хорхе Мартин («Априлия») и в результате инцидента получил перелом правой ключицы.

MotoGP

Гран-при Японии

Мотеги

27 сентября 2025 года

Спринт

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 20.59,113

2. Марк Маркес («Дукати») +1,842

3. Педро Акоста («КТМ») +3,674

4. Хоан Мир («Хонда») +4,300

5. Франко Морбиделли («ВР46») +5,130

6. Фабио Куартараро («Ямаха») +8,913

7. Лука Марини («Хонда») +9,102

8. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +10,334

9. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +10,480

10. Алекс Маркес («Грезини») +11,487

11. Фермин Альдегер («Грезини») +13,492

12. Брэд Биндер («КТМ») +13,823

13. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +15,425

14. Такааки Накагами («Хонда») +16,352

15. Мигел Оливейра («Прамак») +18,211

16. Маверик Виньялес («Тек 3») +20,706

17. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +21,883

18. Алекс Ринс («Ямаха») +43,428

Сошли:

Джек Миллер («Прамак»)

Жоан Зарко («ЛЧР»)

Энеа Бастианини («Тек 3»)

Марко Беццекки («Априлия»)

Хорхе Мартин («Априлия»)

Положение в личном зачете

Топ-5

1. Марк Маркес – 521 очко

2. Алекс Маркес – 330

3. Франческо Баньяя – 249

4. Марко Беццекки – 229

5. Педро Акоста – 195

MotoGP. Гран-при Японии. Квалификация. Баньяя взял поул, Мир – 2-й, Марк Маркес – 3-й
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт MotoGP
