Журналист Бенсон о длительности Гран-при: «Кто-то призывает сократить футбольные матчи? Хайлайты получаются из длинных гонок»

Бенсон не видит логики в сокращении Гран-при.

Автоспортивный редактор BBC Эндрю Бенсон поделился мыслями о предложениях увеличить количество спринтов и сократить длительность гонок.

«Реакция пилотов «Ф-1» на увеличение количества спринтов была относительно позитивной или по меньшей мере нейтральной. Однако они довольно-таки негативно отреагировали на предложение сократить длительность Гран-при.

Кроме того, звучала сомнительная логика: якобы короткие Гран-при станут верным ответом зрителям, у которых есть спрос на просмотр ключевых моментов.

Ведь откуда получаются хайлайты? Из длинных гонок со взлетами и падениями, где развивается сюжет и есть время для того, чтобы события случились.

А что обычно происходит в коротких гонках – к примеру, в спринтах? Меньше инцидентов. Значит, по определению, меньше ключевых моментов.

И какова длительность Гран-при? Около полутора часов, плюс-минус. Примерно столько же длится футбольный или регбийный матч. Разве кто-то призывает из сократить, чтобы потворствовать неспособности юной аудитории сосредоточиться надолго?» – задался вопросом эксперт.

