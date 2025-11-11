Себастьян Феттель: «Пиастри нужна поддержка со стороны «Макларена»

Феттель призвал «Макларен» поддержать Пиастри.

Четырехкратный чемпион «Ф-1» Себастьян Феттель высказался о трудностях Оскара Пиастри в последних гонках.

Австралиец финишировал 5-м на Гран-при Сан-Паулу, в то время как его напарник Ландо Норрис одержал победу. Отставание Пиастри от Норриса в чемпионате увеличилось до 24 очков – до финиша сезона осталось три гонки и один спринт.

«Прежде всего, ему нужны тишина и покой. Не думаю, что он нуждается в том, чтобы кто-то объяснял ему, что именно пошло не так. Он и сам это знает.

В такой ситуации нам всем нужно, чтобы кто-то был рядом и поддержал нас. У него есть команда. Он в ней нуждается, чтобы двинуться дальше и снова свободно управлять болидом, если это возможно», – сказал Феттель.

