Ландо Норрис: «В прошлом году Вегас был худшей гонкой «Макларена». Не рассчитываю на успех»

Норрис сказал, что не ждет победы в Лас-Вегасе.

Пилот «Макларена » полагает, что ему будет непросто одержать победу на Гран-при Лас-Вегаса.

«Думаю, в прошлом году это была наша худшая гонка. Так что я не особо рассчитываю на успех.

Мы довольно усердно трудились, чтобы разобраться со своими проблемами. В прошлом году «Мерседес» был невероятно силен на этом этапе, как и «Ред Булл» с «Феррари». Думаю, мы в конце первой четверки.

Очевидно, мы многое улучшили в этом году, так что я не буду настраиваться негативно. Думаю, можно на многое рассчитывать.

Мы знаем, что у нас будут хорошие шансы в Абу-Даби и Катаре. Лас-Вегас подходит нам меньше, ведь за последние пару лет мы провели здесь несколько слабых гонок. Так что посмотрим», – сказал Норрис.

Ландо Норрис на предложение «вести себя как фаворит»: «Говорю и думаю, что хочу. В Вегасе победить будет трудно»

