Льюис Хэмилтон: «Поддерживаю команду. Никогда не сдамся»

Хэмилтон впервые высказался после критики со стороны руководства «Феррари».

Пилот «Феррари» опубликовал пост в соцсетях с итогами Гран-при Сан-Паулу, где он и его напарник Шарль Леклер сошли.

После гонки Хэмилтон заявил, что «уже какое-то время» живет в кошмаре. Через некоторое время президент «Феррари» Джон Элканн отметил, что в команде «есть гонщики, которым надо меньше говорить и сосредоточиться на пилотаже».

«Я поддерживаю свою команду. Поддерживаю себя. Я не сдамся. Ни сейчас, ни после, никогда. Всегда благодарен тебе, Бразилия», – написал семикратный чемпион.

