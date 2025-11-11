Льюис Хэмилтон: «Поддерживаю команду. Никогда не сдамся»
Хэмилтон впервые высказался после критики со стороны руководства «Феррари».
Пилот «Феррари» опубликовал пост в соцсетях с итогами Гран-при Сан-Паулу, где он и его напарник Шарль Леклер сошли.
После гонки Хэмилтон заявил, что «уже какое-то время» живет в кошмаре. Через некоторое время президент «Феррари» Джон Элканн отметил, что в команде «есть гонщики, которым надо меньше говорить и сосредоточиться на пилотаже».
«Я поддерживаю свою команду. Поддерживаю себя. Я не сдамся. Ни сейчас, ни после, никогда. Всегда благодарен тебе, Бразилия», – написал семикратный чемпион.
«В «Феррари» есть гонщики, которым надо меньше говорить и сосредоточиться на пилотаже». Джон Элканн о двойном сходе в Бразилии
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети Льюиса Хэмилтона
