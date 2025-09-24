Фернандо Алонсо об общении с Ньюи: «Когда Эдриан использует 5 процентов мозга, обычным людям надо включать гораздо больше»

Алонсо признался, что для понимания ответов Ньюи приходится напрячь мозги.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо назвал крайне полезным общение с новым техническим боссом команды Эдрианом Ньюи .

«Что бы ни делал Эдриан, ты пытаешься понять, почему он принял такое решение, выбрал это направление или почему он отвечает таким образом, ведь у него всегда можно чему-то научиться. Даже благодаря простому ответу, который он дает на какой-то вопрос. Для него этот простой ответ столь очевиден – почему для других не так?

Иногда приходится задействовать все умственные способности, чтобы его понять. Когда Эдриан использует пять процентов мозга, нам, обычным людям, надо включать гораздо больше (смеется)», – сообщил двукратный чемпион «Формулы-1».

