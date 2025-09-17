Руководитель «Астон Мартин» о подготовке к сезону-2026: «Инженеры улыбаются, видя результаты»

В «Астон Мартин» довольны подготовкой к сезону-2026.

Руководитель «Астон Мартин» Эндрю Коуэлл поделился впечатлениями от работы технического отдела команды.

Недавно к своим обязанностям приступил новый технический директор Энрико Кардиле, перешедший из «Феррари».

«Очень волнительно работать с такими инженерами, как Энрико и Эдриан [Ньюи], и с другими невероятными умами в нашей команде, которые стремятся вывести «Астон Мартин» на передовые позиции.

Эдриан значительно улучшил подход команды. Люди получают удовольствие от работы, они улыбаются, видя результаты», – сказал Коуэлл.

