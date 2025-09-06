Ланс Стролл: «Ньюи словно в трансе – полностью сосредоточен на болиде «Астон Мартин»-2026»

Стролл сравнил состояние Ньюи с трансом.

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл поделился мыслями о работе нового технического босса команды Эдриана Ньюи .

«Прямо сейчас Эдриан словно в трансе – полностью сосредоточен на болиде на следующий год.

Он невероятно увлечен и вдохновлен предстоящими изменениями в правилах. Потрясающе видеть такую страсть, сосредоточенность, усилия перед сменой регламента и со стороны команды. Для Эдриана это новая среда, новый коллектив, и он стремится всех воодушевить, создать более здоровую культуру на базе – просто замечательно.

Он давно этим занимается, выиграл больше титулов, чем кто-либо еще в паддоке – полагаю, достижения говорят сами за себя. Трудно не улыбаться, если Эдриан Ньюи создает машину на следующий год. Захватывающие времена», – подчеркнул канадец.

