Фелипе Масса об иске против ФИА, «Ф-1» и Экклстоуна: «Сокрытие нарушений неприемлемо в спорте, за которым следят дети»
Бывший гонщик «Феррари» Фелипе Масса прокомментировал иск против ФИА, «Формулы-1» и экс-главы серии Берни Экклстоуна по поводу «Крэшгейта».
Бразилец указывает на то, что стал бы чемпионом мира 2008 года, если бы итоги скандального Гран-при Сингапура, когда пилот «Рено» Нельсон Пике-младший намеренно разбил болид, были аннулированы. Титул достался Льюису Хэмилтону, тогда выступавшему за «Макларен», а сегодня представляющему Скудерию.
Фелипе требует возмещения ущерба до 82 миллионов долларов.
«Ответственность – ключевое условие для предотвращения будущих махинаций. Люди, которые должны были защищать наш спорт, откровенно пренебрегли своими обязанностями, им нельзя позволить получить выгоду от сокрытия собственных нарушений.
Такое поведение неприемлемо в любой сфере жизни, особенно если речь о спорте, за которым следят миллионы, в том числе дети. Мы пойдем до самого конца, чтобы добиться справедливого и честного итога – для себя, для автоспорта в Бразилии, для нашего спорта в целом», – заявил Масса.
