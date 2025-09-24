Фелипе Масса об иске против ФИА, «Ф-1» и Экклстоуна: «Сокрытие нарушений неприемлемо в спорте, за которым следят дети»

Масса убежден, что «Ф-1» должна понести наказание за «сокрытие» «Крэшгейта».

Бывший гонщик «Феррари» Фелипе Масса прокомментировал иск против ФИА , «Формулы-1» и экс-главы серии Берни Экклстоуна по поводу «Крэшгейта».

Бразилец указывает на то, что стал бы чемпионом мира 2008 года, если бы итоги скандального Гран-при Сингапура , когда пилот «Рено » Нельсон Пике-младший намеренно разбил болид, были аннулированы. Титул достался Льюису Хэмилтону , тогда выступавшему за «Макларен», а сегодня представляющему Скудерию.

Фелипе требует возмещения ущерба до 82 миллионов долларов.

«Ответственность – ключевое условие для предотвращения будущих махинаций. Люди, которые должны были защищать наш спорт, откровенно пренебрегли своими обязанностями, им нельзя позволить получить выгоду от сокрытия собственных нарушений.

Такое поведение неприемлемо в любой сфере жизни, особенно если речь о спорте, за которым следят миллионы, в том числе дети. Мы пойдем до самого конца, чтобы добиться справедливого и честного итога – для себя, для автоспорта в Бразилии, для нашего спорта в целом», – заявил Масса.

Иск Массы к «Формуле-1» рассмотрят в суде в конце октября 2025 года

