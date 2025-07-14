Фелипе Масса о последнем Кубке конструкторов «Феррари»: «Тоже мой»

Масса отпустил шпильку по поводу сезона-2008.

Экс-пилот «Формулы-1» Фелипе Масса проехал за рулем болида «Феррари » 2008 года на Фестивале скорости в Гудвуде, после чего поделился впечатлениями.

«Просто потрясающее чувство – управление машиной 2008 года после длинного перерыва. Безусловно, это был мой лучший сезон. С этим болидом мы смогли выиграть пять раз.

Это был последний Кубок конструкторов «Феррари». Тоже мой, я бы сказал.

Как бы то ни было, это потрясающий момент – присутствовать в Гудвуде, увидеть всех этих потрясающих людей. И прекрасное чувство – вновь сесть за руль этой машины», – заявил бразилец.

Масса подавал в суд на ФОМ, ФИА и экс-главу «Формулы-1» Берни Экклстоуна из-за титула 2008 года. Гонщик полагает, что результаты скандального Гран-при Сингапура следовало аннулировать – тогда чемпионом стал бы Фелипе, а не Льюис Хэмилтон , выступавший за «Макларен».

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