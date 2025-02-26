Иск Массы к «Формуле-1» рассмотрят в суде в конце октября 2025 года
Иск Массы к «Ф-1» начнут рассматривать в суде осенью.
Первичные слушания по делу пройдут в лондонском суде – на них будут присутствовать представители ФОМ (управляющей компании «Формулы-1», ФИА, а также бывшего руководителя «Ф-1» Берни Экклстоуна.
Бразилец судится с «Формулой-1», ФИА и Берни Экклстоуном, требуя пересмотра результатов Гран-при Сингапура 2008 года, результаты которого были подстроены из-за скандальной аварии Нельсона Пике-младшего – и, как следствие, результатов чемпионата в целом. В случае пересмотра результатов гонки в Сингапуре у Массы есть шанс быть признанным чемпионом сезона-2008.
Фелипе Масса о шансах выиграть суд у «Формулы-1»: «Все прекрасно понимают, что случилось в 2008 году – и это неправильно»
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
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