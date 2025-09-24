Бортолето указал «Зауберу» на фальстарт Алонсо, не назвав своего менеджера по имени. Инженер ответил: «Понимаем, что ты имеешь в виду»

Бортолето завуалировано сообщил команде о нарушении Алонсо.

Гонщик «Заубера » Габриэл Бортолето заметил, что коллега из «Астон Мартин » Фернандо Алонсо совершил фальстарт на Гран-при Азербайджана .

Бразилец обратил внимание своей команды на инцидент, при этом решив не упоминать Алонсо. Компания двукратного чемпиона «Формулы-1» ведет дела Бортолето.

Габриэл начал гонку 13-м, Фернандо – 11-м, непосредственно перед ним.

«Ребята, вы заметили что-то странное, если говорить о старте болидов впереди меня?» – сказал пилот.

Гоночный инженер Хосе Мануэль Лопес ответил, что видел лишь фальстарт пилота «Макларена» Оскара Пиастри.

«Хорошо. Проверьте еще раз, пожалуйста», – отреагировал Бортолето.

Затем Лопес подтвердил, что увидел раннее движение Фернандо:

«Габи, мы проверяем то, о чем ты говоришь, и понимаем, что ты имеешь в виду».

Бортолето завершил гонку 11-м, Алонсо получил штраф за фальстарт и стал 15-м.

