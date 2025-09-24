  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Бортолето указал «Зауберу» на фальстарт Алонсо, не назвав своего менеджера по имени. Инженер ответил: «Понимаем, что ты имеешь в виду»
1

Бортолето указал «Зауберу» на фальстарт Алонсо, не назвав своего менеджера по имени. Инженер ответил: «Понимаем, что ты имеешь в виду»

Бортолето завуалировано сообщил команде о нарушении Алонсо.

Гонщик «Заубера» Габриэл Бортолето заметил, что коллега из «Астон Мартин» Фернандо Алонсо совершил фальстарт на Гран-при Азербайджана.

Бразилец обратил внимание своей команды на инцидент, при этом решив не упоминать Алонсо. Компания двукратного чемпиона «Формулы-1» ведет дела Бортолето.

Габриэл начал гонку 13-м, Фернандо – 11-м, непосредственно перед ним.

«Ребята, вы заметили что-то странное, если говорить о старте болидов впереди меня?» – сказал пилот.

Гоночный инженер Хосе Мануэль Лопес ответил, что видел лишь фальстарт пилота «Макларена» Оскара Пиастри.

«Хорошо. Проверьте еще раз, пожалуйста», – отреагировал Бортолето.

Затем Лопес подтвердил, что увидел раннее движение Фернандо:

«Габи, мы проверяем то, о чем ты говоришь, и понимаем, что ты имеешь в виду».

Бортолето завершил гонку 11-м, Алонсо получил штраф за фальстарт и стал 15-м.

Фернандо Алонсо: «Если машина будет хорошей, то сезон-2026 станет для меня последним»

Фернандо Алонсо о поломке в Монце: «Один шанс на 10 миллионов. Надеюсь, в ближайших 10 миллионах гонок это не повторится»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
logoФормула-1
logoФернандо Алонсо
logoЗаубер
logoГабриэл Бортолето
регламент
logoАстон Мартин
Гран-при Азербайджана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Тед Кравиц: «Цунода вернется в «Рейсинг Буллз» в 2026-м, наверное»
546 минут назад
Тото Вольфф: «Трасса в Баку хорошо подошла «Мерседесу»
сегодня, 10:59
Переход в «Хаас» – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Хорнера (Daily Mail)
5сегодня, 10:25
Лоран Мекьес: «На Гран-при Сингапура «Ред Булл» ждет серьезное испытание»
сегодня, 10:14
Тото Вольфф о шансах Ферстаппена на титул: «В случае с Максом никогда не стоит забывать, на что он способен»
4сегодня, 09:57
Ральф Шумахер о проблемах Хэмилтона в Баку: «Учитывая весь опыт и влияние, Льюис может винить только себя»
2сегодня, 09:41
Жак Вильнев: «Если Ферстаппен продолжит сокращать отставание, «Макларену» придется сделать Пиастри первым номером. Это проблема Норриса»
сегодня, 09:14
Хуан-Пабло Монтойя: «Пиастри не стоило менять своего подхода»
сегодня, 08:43
Фернандо Алонсо: «В будущем «Астон Мартин» гарантировано будет бороться за чемпионский титул. Вопрос в том, когда именно»
3сегодня, 08:26
Карлос Сайнс о «Уильямсе»: «Для меня это проект всей жизни»
1сегодня, 07:49
Ко всем новостям
Последние новости
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47