Фернандо Алонсо о поломке в Монце: «Один шанс на 10 миллионов. Надеюсь, в ближайших 10 миллионах гонок это не повторится»

Алонсо высказал пожелание на ближайшие 10 миллионов Гран-при.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо прокомментировал информацию о том, что поломку подвески и сход на Гран-при Италии вызвали удары гравием.

«Мне сообщили в понедельник или вторник после гонки, и я знаю, что дело не в поребрике – подвеска вышла из строя. Причина не в производстве или контроле качества. Не повезло, что камень ударил по той части болида, которая недостаточно прочна. Но мы ничего не можем сделать – к сожалению, опять невезение. Эта [деталь] всегда уязвима по отношению к влетающим внешним объектам.

Но, считаю, это один шанс на десять миллионов, так что надеюсь, что в ближайших десяти миллионах гонок это не повторится», – порассуждал двукратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Азербайджана .

