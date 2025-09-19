Фернандо Алонсо: «Если машина будет хорошей, то сезон-2026 станет для меня последним»

Алонсо допустил завершение карьеры в 2026 году.

Пилот «Астон Мартин » не исключает, что может завершить карьеру уже в следующем сезоне.

«Все зависит от того, как я буду себя чувствовать в следующем году – физически и ментально. Я не знаю. У меня сейчас нет четкого представления. Если болид будет хорошим, то есть большая вероятность, что это будет мой последний год [в «Ф-1»].

Я знаю, что в 2027-м и 2028-м выше шанс выступить лучше – ведь к тому моменту мы обретем стабильность благодаря Эдриану Ньюи и другим специалистам. Они могут хорошо справиться в первый год [нового регламента], но ко второму или третьему они точно будут великолепны.

Но мне нужно самому все это обдумать. Если машина будет плохо ехать, то есть вероятность, что я останусь на еще один год, чтобы закончить на позитивной ноте. Если же машина получится хорошей, то, вероятно, 2026-й станет для меня последним сезоном», – отметил Алонсо.

