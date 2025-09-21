Шарль Леклер о недопонимании с Хэмилтоном: «Вряд ли 8-е место улучшило бы мое настроение»

Леклер спокойно воспринял ошибку с разменом позициями в Баку.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Азербайджана , отметив, что в конечном счете не слишком расстроился из-за того, что Льюис Хэмилтон так и не вернул ему позицию на финише заезда.

«За ошибку во вчерашней квалификации я поплатился тем, что в гонке застрял в трафике. Выбор стратегии был совсем не очевиден – не было ясно, какой вариант окажется наилучшим. Ты просто надеешься, что твоя стратегия окажется такой же, как у быстрейших пилотов. К сожалению, наш вариант стратегии выбрали те, у кого в гонке возникло больше трудностей.

Что касается инцидента на финише [с несостоявшимся разменом позициями между Леклером и Хэмилтоном], то он даже не стоит упоминания. Мне без разницы, 8-м я финишировал или 9-м. Мы работаем над такими вещами и заранее все обговариваем. В этот раз не получилось – и это вполне нормально. Вряд ли 8-е место улучшило бы мое настроение», – рассказал Леклер.

