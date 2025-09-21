Хэмилтон извинился перед Леклером, которому не вернул позицию: «Я даже затормозил перед финишем, но не хватило 0,4 секунды»

Хэмилтон прояснил ситуацию с неудавшимся возвратом места Леклеру.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон принес извинения Шарлю Леклеру после того, как финишировал восьмым на Гран-при Азербайджана .

Леклер пропустил напарника, чтобы тот атаковал гонщика «Макларена » Ландо Норриса . Льюис должен был вернуть позицию Шарлю и замедлился перед финишем, но в итоге монегаск остался девятым.

«Во-первых, очевидно, что я был быстрее [перед разменом], но Шарль был очень любезен и пропустил меня.

В конце я получил сообщение очень поздно и был сосредоточен на болиде впереди. Пусть даже оставался 0,0001-процентный шанс на обгон, я все равно надеялся – а вдруг.

Фактически я поднял ногу с педали газа на прямой и даже затормозил, но не хватило четырех десятых. Так что приношу извинения Шарлю. В конце концов, речь о восьмом и девятом местах», – заявил Хэмилтон.

