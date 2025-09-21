Пиастри и Алонсо оштрафовали за фальстарт

Пиастри совершил фальстарт и сошел.

Двух гонщиков наказали за фальстарт на Гран-при Азербайджана.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри и представитель «Астон Мартин » Фернандо Алонсо нарушили правила и получили по пятисекундному штрафу.

Лидер «Формулы-1» разбил болид на первом круге и не сможет отбыть наказание в Баку.

Обновление: ФИА подвердила, что Пиастри не потеряет позиции в Сингапуре – пятисекундные штрафы не переносятся на следующую гонку.

Пиастри сошел на 1-м круге Гран-при Азербайджана. Лидер «Ф-1» разбил 2 болида за 2 дня