Пиастри и Алонсо оштрафовали за фальстарт
Пиастри совершил фальстарт и сошел.
Двух гонщиков наказали за фальстарт на Гран-при Азербайджана.
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри и представитель «Астон Мартин» Фернандо Алонсо нарушили правила и получили по пятисекундному штрафу.
Лидер «Формулы-1» разбил болид на первом круге и не сможет отбыть наказание в Баку.
Обновление: ФИА подвердила, что Пиастри не потеряет позиции в Сингапуре – пятисекундные штрафы не переносятся на следующую гонку.
Пиастри сошел на 1-м круге Гран-при Азербайджана. Лидер «Ф-1» разбил 2 болида за 2 дня
Опубликовал: Михаил Ширяев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости