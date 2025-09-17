Организаторы Гран-при платят $3 млн за право провести спринт в «Ф-1» (Planet F1)
Руководство «Формулы-1» активно продвигает идею об увеличении количества спринтерских уик-эндов в календаре с 2027 года.
Основной причиной называется повышение зрелищности Гран-при: за счет пятничной квалификации к спринту и его проведению в начале субботы зрители сильнее вовлекаются в события, заполняя трибуны и активно следя за трансляциями на протяжении всех трех дней.
Однако, по данным источников Planet F1, у данной инициативы есть коммерческая сторона: за право провести спринт «Ф-1» просит организаторов доплатить $3 млн.
Для серии это важный вопрос: из-за перегруженного календаря ей приходится искать новые способы увеличить доходы и стоимость акций.
Тем не менее подобные решения должны быть согласованы с ФИА, где делают упор на спортивную составляющую. В связи с чем увеличение числа спринтов остается под вопросом.
