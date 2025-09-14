  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Николас Томбасис: «Сегодняшними болидами гораздо труднее управлять, чем машинами 1980-х или 1990-х»
1

Николас Томбасис: «Сегодняшними болидами гораздо труднее управлять, чем машинами 1980-х или 1990-х»

Томбасис заявил, что хочет избежать усложнение пилотажа в «Ф-1».

Директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис рассказал, как новый регламент 2026 года повлияет на пилотажный стиль гонщиков «Ф-1».

Ожидается, что в подходе пилотов многое изменится из-за перераспределения мощности в силовой установке, где 50% теперь будет генерировать электрическая составляющая.

«Навыки, которые отличают одного пилота от другого, должны остаться классическими: понимание пределов сцепления, нахождение наилучшей траектории для прохождения поворота, точность торможения.

Мы не хотим переводить таланты в математические расчеты или создавать отличия из-за разницы в бюджете.

Очевидно, сегодняшними болидами гораздо труднее управлять, чем машинами 1980-х или 1990-х: все больше не сводится к рулю, тормозам и педали газа – теперь приходится работать с гораздом большим.

Однако мы не хотим, чтобы пилотаж стал слишком трудным, и поэтому обсуждаем ситуацию с командами, чтобы найти решение.

Также надо сказать, что очень важен фактор привычки: когда вводится новый регламент, машины поначалу медленнее прошлых версий. Но по ходу развития обретается темп», – отметил Томбасис.

Николас Томбасис: «Проектирование и разработка двигателей – длительный и трудоемкий процесс. Обсуждать это нужно заранее»

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: virgilio.it
Николас Томбасис
регламент
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Руководитель «Кадиллака»: «Болид уже на подходе. Все идет по графику»
48 минут назад
Эстебан Окон: «Хаас» воспринимает «Кадиллак» так же, как и остальных соперников»
сегодня, 09:57
Габриэл Бортолето: «Ферстаппен начал помогать мне, когда я выступал в «Ф-3». Думаю, я ему понравился»
1сегодня, 09:24
Льюис Хэмилтон: «В «Феррари приходится адаптироваться к новому пилотажному стилю – который мне все еще чужд»
5сегодня, 08:52
Тото Вольфф: «Хэмилтона и Росберга было трудно контролировать – не вижу такой проблемы в «Макларене»
2сегодня, 08:36
Гельмут Марко: «Назначение Мекьеса – правильное решение»
сегодня, 08:15
Фернандо Алонсо: «Если бы вернулся назад во времени, то мог бы выбрать другие команды в «Ф-1». Но я и сейчас доволен»
1сегодня, 07:53
Инструктор Ферстаппена на «Нордшляйфе»: «Давал Максу советы по радио – а еще мы дурачились»
сегодня, 07:31
MotoGP. Марк Маркес о падении: «Никто не идеален. Однажды авария должна была случиться»
1вчера, 19:40
Макс Ферстаппен: «Нордшляйфе» – единственная в своем роде трасса, других таких просто нет»
10вчера, 18:59
Ко всем новостям
Последние новости
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игоры Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27