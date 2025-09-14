Николас Томбасис: «Сегодняшними болидами гораздо труднее управлять, чем машинами 1980-х или 1990-х»

Томбасис заявил, что хочет избежать усложнение пилотажа в «Ф-1».

Директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис рассказал, как новый регламент 2026 года повлияет на пилотажный стиль гонщиков «Ф-1».

Ожидается, что в подходе пилотов многое изменится из-за перераспределения мощности в силовой установке, где 50% теперь будет генерировать электрическая составляющая.

«Навыки, которые отличают одного пилота от другого, должны остаться классическими: понимание пределов сцепления, нахождение наилучшей траектории для прохождения поворота, точность торможения.

Мы не хотим переводить таланты в математические расчеты или создавать отличия из-за разницы в бюджете.

Очевидно, сегодняшними болидами гораздо труднее управлять, чем машинами 1980-х или 1990-х: все больше не сводится к рулю, тормозам и педали газа – теперь приходится работать с гораздом большим.

Однако мы не хотим, чтобы пилотаж стал слишком трудным, и поэтому обсуждаем ситуацию с командами, чтобы найти решение.

Также надо сказать, что очень важен фактор привычки: когда вводится новый регламент, машины поначалу медленнее прошлых версий. Но по ходу развития обретается темп», – отметил Томбасис.

