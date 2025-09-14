Николас Томбасис о двигателе «Ф-1» 2026 года: «Нельзя было полностью перейти на электродвигатель»

В ФИА высказались о мотора регламента 2026 года.

Директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис прокомментировал изменение двигателя «Ф-1» в 2026 году.

Главное нововведение – распределение мощности пополам: 50% придется на ДВС, 50% – на электрическую составляющую.

«Соответствие дорожным авто всегда было ключевым фактором для «Формулы-1». Существует много примеров того, как в автопромышленности появлялись технологии из «Ф-1».

Производители хотят наблюдать отчетливую связь между тем, что происходит на трассе, и тем, что они разрабатывают для обычных дорог.

Конечно, одноместные болиды не серийные машины, тут нет прямой корреляции. Но увеличение роли электрического компонента – пример решения, которое соответствует интересам за пределами «Ф-1».

Разделение 50 на 50 между ДВС и электродвигателем не означает, что это явное будущее. Мы работаем циклами, и в 2021-2022 годах было решено двигаться в сторону электромотора. Мы не могли полностью перейти на электричество, так что мы выбрали наилучший вариант», – сказал Томбасис.

Николас Томбасис о болидах «Ф-1» 2026 года: «Ходили разговоры о скорости 400 км/ч, но эти комментарии легкомысленны»

