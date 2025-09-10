  • Спортс
  • Стефано Доменикали: «Ферстаппен – в центре экосистемы «Ред Булл» и поможет команде вернуться на вершину»
0

Стефано Доменикали: «Ферстаппен – в центре экосистемы «Ред Булл» и поможет команде вернуться на вершину»

Доменикали сообщил о центральной роли Ферстаппена в новом «Ред Булл».

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали высказался о значении, которое приобрел в «Ред Булл» Макс Ферстаппен на фоне кризиса и после потери ключевых специалистов.

«Макс – феноменальный пилот, лучший пилот, который, безусловно, вносит решающий вклад. И ты понимаешь, что сейчас лучший гонщик, к сожалению, без лучшей машины. Разумеется, болид очень важен в нашем спорте, однако он всегда способен переломить ситуацию.

Я считаю, что в этой новой экосистеме «Ред Булл» обязан предоставить ему машину лучше. Лоран [Мекьес] определенно будет этим заниматься, 100 процентов.

В этой экосистеме он в центре, и у него есть возможность сосредоточиться на своей работе – и, конечно, он хочет побежать, хочет быть быстрейшим на каждом круге.

Но теперь все по-другому. Это никак не умаляет его значимости. Он поможет команде вновь вернуться на вершину», – отметил Доменикали.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
