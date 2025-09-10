Джонни Херберт о песне в честь Ферстаппена: «Тифози считают, что Макс переломил бы ситуацию в «Феррари»

Херберт высказался о потенциальном переходе Ферстаппена в «Феррари».

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт прокомментировал свист в адрес гонщика «Макларена» Ландо Норриса и скандирование в честь лидера «Ред Булл » Макса Ферстаппена на подиуме Гран-при Италии.

«Уверен, «правила папайи» «Макларена » сыграли свою роль, если говорить о свисте.

Что касается песни в честь Макса, это вполне объяснимо. Хотели бы тифози прихода Макса в «Феррари »? Убежден, и они, и многие из нас считают, что он, пожалуй, переломил бы ситуацию», – отметил эксперт.

