Джонни Херберт о песне в честь Ферстаппена: «Тифози считают, что Макс переломил бы ситуацию в «Феррари»
Херберт высказался о потенциальном переходе Ферстаппена в «Феррари».
Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт прокомментировал свист в адрес гонщика «Макларена» Ландо Норриса и скандирование в честь лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена на подиуме Гран-при Италии.
«Уверен, «правила папайи» «Макларена» сыграли свою роль, если говорить о свисте.
Что касается песни в честь Макса, это вполне объяснимо. Хотели бы тифози прихода Макса в «Феррари»? Убежден, и они, и многие из нас считают, что он, пожалуй, переломил бы ситуацию», – отметил эксперт.
Фанаты встретили Ферстаппена на подиуме Гран-при Италии песней в его честь
Ферстаппен проехал быстрейшую гонку в истории «Ф-1» за 73 минуты со средней скоростью в 250,7 км/ч
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPFans
