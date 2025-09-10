  • Спортс
  «Наблюдательность Ферстаппена – черта, отличающая великих». Журналист Бенсон о том, что Макс заметил медленный пит-стоп Норриса
2

«Наблюдательность Ферстаппена – черта, отличающая великих». Журналист Бенсон о том, что Макс заметил медленный пит-стоп Норриса

Бенсон прокомментировал реплику Ферстаппена о пит-стопе Норриса.

Автоспортивный редактор BBC Эндрю Бенсон ответил на вопрос о том, как пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен узнал о заминке на пит-стопе соперника из «Макларена» Ландо Норриса на Гран-при Италии.

Во время заезда четырехкратный чемпион со смехом прокомментировал размен позиций в британской команде, упомянув медленную остановку.

«В «Ред Булл» сказали, что Ферстаппену не сообщали о заминке – он увидел это на гигантских экранах рядом с трассой.

То, что гонщики «Ф-1» замечают такие вещи – обычное дело. В то же время Ферстаппен определенно является одним из самых наблюдательных. И этот пример показывает, какой у него запас внимания. Это черта, отличающая всех великих.

Лучшие пилоты из лучших затрачивают меньше умственных способностей, чтобы управлять машиной на пределе. Это дает им массу возможностей думать о других вещах.

В этом смысле Ферстаппен – главный пример. Фернандо Алонсо – еще один. Для них пилотаж настолько естественен, что им хватает времени и умственных способностей, чтобы обрабатывать другую информацию», – подчеркнул журналист.

Скандал в «Макларене»: приказали Пиастри пропустить Норриса. Даже Ферстаппен хихикал по радио

В рафинированном «Макларене» не могут даже эффектно поругаться. А вы тоже свистели бы Норрису?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: BBC
Эндрю Бенсон
Гран-при Италии
