  • Джонни Херберт: «Антонелли нужно справиться с давлением и перестать допускать глупые ошибки»
Джонни Херберт: «Антонелли нужно справиться с давлением и перестать допускать глупые ошибки»

Херберт опасается за перспективы Антонелли.

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт выразил опасения относительно дальнейшей карьеры Андреа Кими Антонелли.

Херберт считает, что новичок «Мерседеса» допускает слишком много ошибок и никак не может справиться с давлением. Что в итоге может стоить ему карьеры в «Ф-1».

«Снова ошибки Антонелли. Эта история продолжается, и Антонелли все никак не удается исправить ситуацию. Чем дольше это будет продолжаться – тем тяжелее будет Антонелли психологически.

Я знаю, что во время летнего перерыва было очень много разговоров о том, как «Мерседес» собирается поддерживать Кими. Ну, вообще-то они поддерживают его с первой гонки сезона. У Антонелли никогда не было нехватки поддержки. Это ему нужно справиться с этим давлением и перестать допускать глупые ошибки.

Я говорю глупые ошибки – потому что так и есть. Мы только отошли от того, что было в Зандворте. Это был очень глупый и безумный маневр, на который Кими вообще не должен был идти [который закончился столкновением с Леклером]. Но по какой-то причине Кими допускает такие ошибки с определенной периодичностью, принимает неправильные решения на трассе. И он может поплатиться за это долгой карьерой в «Формуле-1».

При этом тут есть и человеческая составляющая. Тото многое вложил в Антонелли, он давно в него верит. Думаю, сейчас Тото Вольфф просто не хочет признавать, что пока это просто не работает. Но в «Формуле-1» так бывает. Мы видели множество талантливых ребят, которые впечатляюще выступали в «Ф-3» и «Ф-2». Но потом они попадали в «Формулу-1» и у них ничего не получалось», – рассказал Херберт.

Кто лучший дебютант «Ф-1» в 2025-м? Выбирайте вы!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
