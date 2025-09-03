Фернандо Алонсо о Ньюи: «Астон Мартин» учится у него и растет как команда»
Пилот «Астон Мартин» рассказал, каково ему работать в одной команде вместе с конструктором Эдрианом Ньюи.
«Ты проводишь с ним много времени и пытаешься многому научиться: как он работает, как справляется с трудностями – изучаешь его подход к повседневности «Формулы-1».
Мне кажется, он очень особенная личность. Лишь несколько человек способны полностью его понять и осознать, о чем именно он думает и чем именно занимается.
Нам понадобится больше времени. Сейчас мы на стадии обучения у него. Каждый разговор, каждая идея – во все, что он говорит, мы тщательно вникаем.
Мы слушаем и пытаемся понять его подход. Благодаря этому, мне кажется, мы растем как команда. Это очень важно», – подчеркнул Алонсо.
