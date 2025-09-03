Стефано Доменикали: «Гран-при «Формулы-1» слишком длинные для молодой аудитории»

В «Ф-1» задумались над сокращением длительности Гран-при.

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали полагает, что в серии есть спрос на изменение формата Гран-при – в частности, речь идет о длительности воскресной гонки, которая обычно идет 90 минут.

«Есть вопрос касательно длины гонок. Вероятно, они слишком длинные для молодой аудитории. Мы видим, что на многих наших каналах зрители очень хорошо принимают обзоры этапов.

Для всех нас, кто вырос на текущем формате, все кажется нормальным. Но есть большая целевая аудитория, которая хочет смотреть только самые главные моменты», – подчеркнул Доменикали.

