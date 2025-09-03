Стефано Доменикали: «Ф-1» хочет привлечь новых производителей. «Тойота» уже следит за ситуацией»
Руководитель «Формулы-1» подтвердил, что после Гран-при Италии собирается обсудить с командами планы на 2030 год касательно будущего типа силовой установки.
Известно, что ФИА выступает со сокращение гибридизации и переход на атмосферные двигатели с использованием экологически чистого топлива.
«Я разделяю взгляд ФИА: экологически чистое топливо – ключевой элемент. Чрезмерная электрификация ведет к утяжелению машин, большей сложности и большим размерам самой техники – что, на мой взгляд, не очень интересно.
Если мы сохраним гибридизацию в определенном виде и получим устойчивое новое топливо, то, думаю, будет правильно обсудить вопрос о новом двигателе.
Цель – уменьшить расходы команд. Экологически чистое топливо и гибридизация будут отвечать нуждам производителей. Мы также хотим гарантировать максимально возможную независимость в случае возникновения нового кризиса в автомобильном секторе.
Мы хотим, чтобы крупные автопроизводители были с нами, так что цель – предложить технологический проект, который будет им интересен. В то же время мы хотим создать своего рода двигатель «Формулы-1», который защитил бы нас от любых потенциальных спадов.
Очевидно, мы предпочитаем сохранить главных производителей, которые с нами сотрудничают, а также хотим привлечь новых. У нас есть «Ауди», «Кадиллак», вернется «Хонда» – а еще за ситуацией следит «Тойота», – рассказал Доменикали.
