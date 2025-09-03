  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Стефано Доменикали: «Ф-1» хочет привлечь новых производителей. «Тойота» уже следит за ситуацией»
18

Стефано Доменикали: «Ф-1» хочет привлечь новых производителей. «Тойота» уже следит за ситуацией»

Босс «Ф-1» поделился планами по привлечению новых производителей.

Руководитель «Формулы-1» подтвердил, что после Гран-при Италии собирается обсудить с командами планы на 2030 год касательно будущего типа силовой установки.

Известно, что ФИА выступает со сокращение гибридизации и переход на атмосферные двигатели с использованием экологически чистого топлива.

«Я разделяю взгляд ФИА: экологически чистое топливо – ключевой элемент. Чрезмерная электрификация ведет к утяжелению машин, большей сложности и большим размерам самой техники – что, на мой взгляд, не очень интересно.

Если мы сохраним гибридизацию в определенном виде и получим устойчивое новое топливо, то, думаю, будет правильно обсудить вопрос о новом двигателе.

Цель – уменьшить расходы команд. Экологически чистое топливо и гибридизация будут отвечать нуждам производителей. Мы также хотим гарантировать максимально возможную независимость в случае возникновения нового кризиса в автомобильном секторе.

Мы хотим, чтобы крупные автопроизводители были с нами, так что цель – предложить технологический проект, который будет им интересен. В то же время мы хотим создать своего рода двигатель «Формулы-1», который защитил бы нас от любых потенциальных спадов.

Очевидно, мы предпочитаем сохранить главных производителей, которые с нами сотрудничают, а также хотим привлечь новых. У нас есть «Ауди», «Кадиллак», вернется «Хонда» – а еще за ситуацией следит «Тойота», – рассказал Доменикали.  

Стефано Доменикали: «Нужно вернуться к обсуждению реверсивной решетки»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
регламент
Кадиллак
logoФормула-1
logoАуди
logoФИА
logoХонда
logoСтефано Доменикали
logoТойота
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при Италии-2025. Расписание трансляций
2вчера, 19:30
Льюис Хэмилтон: «Поддержка, которую «Феррари» получает от тифози по всему миру, не имеет себе равных»
вчера, 18:46
Гельмут Марко: «Перед стартом сезона Антонелли проехал на тестах 10 тыс. км, Аджар – 500 км»
1вчера, 18:32
Юки Цунода: «Отвезу свою бригаду механиков в пиццерию перед началом уик-энда»
2вчера, 18:14
Хэмилтон показал специальный шлем в честь Ники Лауды
2вчера, 17:53Фото
Фредерик Вассер: «Феррари» не сделала ничего глупого, просто «Макларен» выступает исключительно великолепно»
9вчера, 17:35
Стефано Доменикали: «Казуальным фанатам «Ф-1» будет трудно понять регламент 2026 года. Нужно объяснить его простым языком
3вчера, 17:08
Отец Переса: «Чеко сделал Ферстаппена чемпионом. Он удержал позади восьмикратного чемпиона Хэмилтона»
26вчера, 16:45
Фернандо Алонсо о Ньюи: «Астон Мартин» учится у него и растет как команда»
1вчера, 16:25
Колтон Херта стал тест-пилотом «Кадиллака»
4вчера, 15:50
Ко всем новостям
Последние новости
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
1 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото