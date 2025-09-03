Стефано Доменикали: «Ф-1» хочет привлечь новых производителей. «Тойота» уже следит за ситуацией»

Босс «Ф-1» поделился планами по привлечению новых производителей.

Руководитель «Формулы-1» подтвердил, что после Гран-при Италии собирается обсудить с командами планы на 2030 год касательно будущего типа силовой установки.

Известно, что ФИА выступает со сокращение гибридизации и переход на атмосферные двигатели с использованием экологически чистого топлива.

«Я разделяю взгляд ФИА: экологически чистое топливо – ключевой элемент. Чрезмерная электрификация ведет к утяжелению машин, большей сложности и большим размерам самой техники – что, на мой взгляд, не очень интересно.

Если мы сохраним гибридизацию в определенном виде и получим устойчивое новое топливо, то, думаю, будет правильно обсудить вопрос о новом двигателе.

Цель – уменьшить расходы команд. Экологически чистое топливо и гибридизация будут отвечать нуждам производителей. Мы также хотим гарантировать максимально возможную независимость в случае возникновения нового кризиса в автомобильном секторе.

Мы хотим, чтобы крупные автопроизводители были с нами, так что цель – предложить технологический проект, который будет им интересен. В то же время мы хотим создать своего рода двигатель «Формулы-1», который защитил бы нас от любых потенциальных спадов.

Очевидно, мы предпочитаем сохранить главных производителей, которые с нами сотрудничают, а также хотим привлечь новых. У нас есть «Ауди », «Кадиллак », вернется «Хонда » – а еще за ситуацией следит «Тойота », – рассказал Доменикали.

