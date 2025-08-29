Тото Вольфф о новых двигателях: «Если израсходовать весь запас электрической батареи на одной прямой, то вы смогли бы разогнать болид до 400 км/ч»

Вольфф объяснил свою фразу про скорость болида «Ф-1» в 400 км/ч.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф рассказал, что говорил не вполне серьезно, когда в одном из недавних интервью заявил, что новые болиды при максимальном использовании всей доступной мощности двигателя смогут разогнаться до скорости в 400 км/ч.

Данные слова, когда их передали гонщикам во время пресс-конференции на этапе в Зандворте, вызвали у них немалое удивление.

Сам же Вольфф в последнем интервью объяснил, что достижение этой скоростной отметки и правда может быть возможным, но вряд ли будет целесообразным.

«Но звучит же здорово, разве нет? Все постоянно говорили о новых двигателях в негативном ключе, вот я и решил выяснить, а есть ли в них что-то позитивное? Оказалось, что есть.

Да, мы можем говорить об этом не на полном серьезе, но если израсходовать весь запас электрической батареи на одной прямой, то вы смогли бы разогнать свой болид до скорости в 400 км/ч.

Не знаю, испугался бы кто-то таких скоростей или нет. Возможно. Другое дело, что после этого у вас бы не осталось заряда батареи, чтобы использовать его в поворотах», – рассказал Вольфф.

