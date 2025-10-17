Мартин Брандл о Норрисе и Пиастри: «Конфигурация в «Макларене» была обречена на провал»

Брандл указал на сущностную проблему «Макларена».

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл поделился мыслями о трениях между напарниками по «Макларену » Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри .

«Сброшены ли перчатки? 100 процентов, конечно.

Это титул, который еще нужно выиграть. У «Макларена» фантастическая машина, но Макс [Ферстаппен] довольно быстро приближается в зеркалах заднего вида.

Во многих смыслах такая конфигурация была обречена на провал. Есть два крайне амбициозных спортсмена, которые работают как команда. Неизбежно что-то пойдет не так – вопрос в том, как команда с этим справится», – заявил эксперт перед Гран-при США.

Андреа Стелла о контакте Норриса с Пиастри: «Последствия – часть системы. «Макларен» станет только сплоченнее и сильнее»

Ферстаппен еще может выиграть пятый титул. Какие шансы на «величайший камбэк» в истории?