Льюис Хэмилтон: «Уверен, в определенный момент в гонках будут использовать камеры из фильма «Ф-1»

Хэмилтон предположил, что в «Ф-1» будут использовать камеры из фильма.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон считает, что в будущем в трансляциях Гран-при будут использоваться технологии, которые Apple разработала для фильма «Ф-1».

«Вы можете наблюдать невероятное развитие технологий в исполнении Apple, если говорить об этих новых камерах, которые они создали, чтобы вести съемки с разных ракурсов.

Кадры, которые мы получили с болидов, оказались лучше, чем то, что мы видим в настоящей «Формуле-1». Уверен, в определенный момент «Ф-1» подумает о том, чтобы установить эти камеры на наши болиды. Хотя они довольно тяжелые», – отметил Хэмилтон.

Apple получила права на трансляции «Формулы-1» в США. Соглашение рассчитано на 5 лет

