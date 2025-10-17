Шарль Леклер о результатах последних гонок: «Не сказал бы, что я в депрессии. Но расстроен»

Леклер признал, что огорчен результатами «Феррари» в последних гонках.

Пилот «Феррари» ответил на вопрос, может ли команда извлечь пользу из последних шести гонок сезона, несмотря на «депрессивное состояние» из-за слабых результатов недавних Гран-при.

«Не сказал бы, что я в депрессии. Конечно, наверное, расстроен и разочарован из-за того, что нам никак не удается попасть на подиум.

Но вся команда с этим сталкивается. Как «Феррари» мы знаем, какие у нас цели и что нам следует делать. На данный момент мы не добились желаемого – и всякий раз, когда это происходит, возникает разочарование, в том числе и у меня», – сказал Леклер.

